В Ершове накрыли еще одного бутлегера-миллионера

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-16T14:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ершове Саратовской области следователи СУ СКР завели уголовное дело против 44-летнего местного жителя за хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, с июня по декабрь 2018 года предприниматель хранил в гараже и магазине, расположенных на территории Ершова, немаркированную алкогольную продукцию. Продавал он ее через магазины на территории своего города. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 2 млн рублей.

Задержали бутлегера сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Одномоментное выявление нелегальных мест складирования и реализации контрафактного алкоголя происходило в нескольких населенных пунктах района.

Ранее, 14 января, региональное СУ СКР сообщал о возбуждении дела в отношении другого, 42-летнего жителя Ершова, у которого изъяли «левого» алкоголя на 1 млн рублей.