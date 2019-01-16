2019-01-16T14:29:29+03:00
Общество

В Саратове назначен новый руководитель филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

В прошлом она возглавляла филиалы Марий Эл и Чувашии
Екатерина Семенова
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С 15 января в Саратовском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» назначен новый руководитель.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, им стала Светлана Жаркова.

Ранее Светлана Жаркова возглавляла филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Марий Эл и Чувашии.

- Своей первоочередной задачей новый руководитель Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ставит повышение собираемости денежных средств за отпущенную теплоэнергию. Что в дальнейшем обеспечит не только эффективное финансирование текущих ремонтных программ на объектах генерации, а также перспективное развитие систем централизованного теплоснабжения Саратова, Энгельса и Балакова, — подчеркнули в филиале компании.

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