В Саратове назначен новый руководитель филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
С 15 января в Саратовском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» назначен новый руководитель.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, им стала Светлана Жаркова.
Ранее Светлана Жаркова возглавляла филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Марий Эл и Чувашии.
- Своей первоочередной задачей новый руководитель Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ставит повышение собираемости денежных средств за отпущенную теплоэнергию. Что в дальнейшем обеспечит не только эффективное финансирование текущих ремонтных программ на объектах генерации, а также перспективное развитие систем централизованного теплоснабжения Саратова, Энгельса и Балакова, — подчеркнули в филиале компании.