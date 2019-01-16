2019-01-16T14:23:29+03:00
Недвижимость

Больше полусотни машин ремонтировали водопровод в Саратове

На некоторых адресах работы затронули и проезжую часть
Ольга Муравлёва
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили девять аварий на сетях водоснабжения и 50 — на канализационной сети. Работали 16 бригад и 53 единицы техники.

- Ремонт был проведен по улицам Новоржевская, 1-й Радищевский проезд, Пугачева, 7-й Дегтярный проезд, проспект Строителей, Алексеевская, Большая Садовая и другие, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Сегодня, 16 января, запланированы работы на Астраханской, Первомайской, 1-м проезде Строителей, Высокой и других улицах.

Стоит отметить, что на некоторых адресах ремонт затронул и проезжую часть, например, на Челюскинцев, 74 и Мира, 17.

Сроки проведения работ могут быть продлены из-за того, что необходимо расчистить снег или стоит слишком много припаркованных машин, которые мешают проезду спецтранспорта.

За последние сутки в город подано 371 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 231 тыс. кубометров сточных вод.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перечень улиц Саратова, которые закроют для вывоза снега
«Протон-Саратов» снова оштрафовали за нарушения Положения Суперлиги
В Саратовскую область не пустили 20 тонн мандаринов из Казахстана
Десятки трасс в Саратовской области закрыты из-за сильного снегопада
Три дома в Саратове остались без газа из-за падения льда
Регоператор требует УК обеспечить подъезд к контейнерам
Жительница Солнечного-2: Родители готовы бороться за «Аврору»
В Ершове накрыли еще одного бутлегера-миллионера
В Саратове назначен новый руководитель филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
В Саратовской области средняя взятка выросла до 4 млн рублей
Волейбольный «Протон-Саратов» снова проиграл
Женщина под Саратовом убила молодого сожителя ножом в сердце
Организаторов квеста «Портной» в Саратове отправили под суд
Володин: законопроект о паллиативной медицинской помощи направлен на поддержку тяжелобольных и их семей
Рост цен на вторичное жилье в Саратовской области составил 3,2% за год
Саратовский хор занял первое место на конкурсе в Санкт-Петербурге
Панков попросил жителей Вольска дать предложения по использованию здания бывшего роддома
В аэропорту Саратова прерваны полеты
В Балашове обвалилась стена 139-летнего дома
Автор частушек из Саратова: Судьи не оставят меня в покое
Жители протекающей пятиэтажки в Энгельсе выложили в сеть видео потопа
Депутаты саратовской облдумы просят УФАС проверить цены на бензин
Панков: Володин пожелал чиновникам более человечно подходит к законам
Отключена вода в пяти поселках Саратова
На Саратовской ГЭС модернизируют оборудование
Регоператор: С вопросами о мусорной реформе к нам обращаются со всей России
Газета Балаковской АЭС «Энергия» вошла в энциклопедию «Летописцы истории страны»
Главный лесничий Аркадака попался на взятке соснами