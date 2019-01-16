Больше полусотни машин ремонтировали водопровод в Саратове

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-16T14:23:29+03:00

На некоторых адресах работы затронули и проезжую часть

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За прошедшие сутки сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили девять аварий на сетях водоснабжения и 50 — на канализационной сети. Работали 16 бригад и 53 единицы техники.

- Ремонт был проведен по улицам Новоржевская, 1-й Радищевский проезд, Пугачева, 7-й Дегтярный проезд, проспект Строителей, Алексеевская, Большая Садовая и другие, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Сегодня, 16 января, запланированы работы на Астраханской, Первомайской, 1-м проезде Строителей, Высокой и других улицах.

Стоит отметить, что на некоторых адресах ремонт затронул и проезжую часть, например, на Челюскинцев, 74 и Мира, 17.

Сроки проведения работ могут быть продлены из-за того, что необходимо расчистить снег или стоит слишком много припаркованных машин, которые мешают проезду спецтранспорта.

За последние сутки в город подано 371 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 231 тыс. кубометров сточных вод.