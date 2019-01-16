В Саратовской области средняя взятка выросла до 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-16T14:27:49+03:00

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Прокуратура Саратовской области проанализировала структуру преступлений по итогам 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, отдельное внимание было уделено преступлениям коррупционной направленности — даче и получению взяток.

Саратов, Энгельсский и Балашовский район стали лидерами по числу таких преступлений. В столице региона таковых было зарегистрировано 49.

В 23 районах области коррупционных преступлений не зарегистрировано.

Средний размер взяток в 2018 году превысил 4 млн рублей. Это на порядок выше, чем в 2016 и 2017 годах, когда в среднем взятки 40 и 58 тыс. рублей. Также значительно выросла и общая сумма. В 2018 году — 62 млн рублей, тогда как в 2017 году было около 2 млн рублей.