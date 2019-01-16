Женщина под Саратовом убила молодого сожителя ножом в сердце

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-16T14:05:32+03:00

Он начал ее ревновать, а она посчитала это необоснованным

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Следователи из Балашова возбудили уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Романовского района. Ее обвиняют в убийстве своего сожителя.

- Следствие считает, что в дом к злоумышленнице, где она проживала вместе со своим 33-летним возлюбленным, 13 января пришли двое соседей. Вместе с ними они начали застольничать, потом к ним присоединилась дочь хозяйки жилища. Когда сожители остались наедине, молодой любовник начал предъявлять своей даме претензии. По его мнению, она флиртовала с одним из гостей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Женщина посчитала эту ревность необоснованной. Между ними произошла ссора, гражданка схватила со стола нож и ударила мужчину прямо в сердце.

После злоумышленница испугалась и стала стучать в стену соседки, чтобы она прибежала. Та пришла и вызвала «скорую», а также в полицию. Приехавшие медики констатировали смерть.

Следователи задержали гражданку и предъявили обвинение, свою вину она признала. Сейчас она под стражей, расследование продолжается.