Володин: законопроект о паллиативной медицинской помощи направлен на поддержку тяжелобольных и их семей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-16T13:45:31+03:00

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16 января Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», регулирующие вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. Об этом парламентским журналистам сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

- Принятия этого закона ждут наши граждане. Он направлен на совершенствование существующего законодательства. Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное — смогут находиться в тяжелый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими, — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с волонтерскими организациями, деятельность которых ориентирована на помощь тяжело больным людям.

- Одно из важных положений законопроекта — возможность предоставления гражданам бесплатных лекарств не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара. Средства на паллиативную помощь есть: Президент подчеркнул, что только в 2019 году будет направлено около 5 млрд рублей на эти цели, — отметил он.

- Законопроект регулирует порядок оказания паллиативной помощи как взрослым, так и детям, облегчая им доступ к обезболивающим. Впервые мы законодательно вводим разделение паллиативной помощи на первичную и специализированную, чтобы пациенты могли получать ее и в медицинских стационарах, и на дому. Важно, что заниматься поддержкой тяжело больных будут медицинские работники, прошедшие специальную подготовку, во взаимодействии с социальными службами. Ведь паллиативная помощь – это не только лекарства и процедуры, но и психологическая поддержка больных и их семей, — заявил Вячеслав Володин.

Спикер палаты особо подчеркнул, что законопроектом закрепляется право пациента на облегчение боли, в том числе наркотическими и психотропными препаратами.

Председатель Государственной думы рассказал, что «еще до рассмотрения в первом чтении законопроект прошел обсуждение с профессиональным и экспертным сообществами в формате слушаний в профильном комитете».

- В конце января, на этапе подготовки ко второму чтению, мы обсудим законопроект на Совете по законотворчеству при председателе Государственной думы с экспертами, медицинским сообществом, представителями гражданского общества, чтобы максимально учесть все необходимые замечания и выйти на качественный и проработанный закон. Люди должны быть уверены, что они не останутся один на один со своей болью. Этот законопроект важен для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу, — подчеркнул Вячеслав Володин.