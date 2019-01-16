2019-01-16T13:40:26+03:00
Экономика

Рост цен на вторичное жилье в Саратовской области составил 3,2% за год

В среднем по России — 7,8%
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным портала недвижимости Domofond.ru в Саратовской области цены на вторичное жилье с 4 квартала 2017 года выросли на 3,2% — с 37 691 рублей до 38 910 рублей.

Специалисты подсчитали динамику цен на вторичное жилье в 83 регионах страны за 2018 год.

Согласно данным портала, стоимость повысилась в 77 регионах России, а понизилась только в шести. В 21 регионе рост превысил 5%, а в семи повышение составило 8% и больше.

В среднем по стране рост цены на квадратные метры во вторичном жилье составил 7,8%.

Максимальный рост цен зафиксирован в Амурской области, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. Подешевело вторичное жилье в Ингушетии и Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что Саратов занял третье место в рейтинге городов с самой дешевой недвижимостью в новостройках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина под Саратовом убила молодого сожителя ножом в сердце
Организаторов квеста «Портной» в Саратове отправили под суд
Володин: законопроект о паллиативной медицинской помощи направлен на поддержку тяжелобольных и их семей
Саратовский хор занял первое место на конкурсе в Санкт-Петербурге
Панков попросил жителей Вольска дать предложения по использованию здания бывшего роддома
В аэропорту Саратова прерваны полеты
В Балашове обвалилась стена 139-летнего дома
Автор частушек из Саратова: Судьи не оставят меня в покое
Жители протекающей пятиэтажки в Энгельсе выложили в сеть видео потопа
Депутаты саратовской облдумы просят УФАС проверить цены на бензин
Панков: Володин пожелал чиновникам более человечно подходит к законам
Отключена вода в пяти поселках Саратова
На Саратовской ГЭС модернизируют оборудование
Регоператор: С вопросами о мусорной реформе к нам обращаются со всей России
Газета Балаковской АЭС «Энергия» вошла в энциклопедию «Летописцы истории страны»
Главный лесничий Аркадака попался на взятке соснами