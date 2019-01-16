Рост цен на вторичное жилье в Саратовской области составил 3,2% за год

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-16T13:40:26+03:00

В среднем по России — 7,8%

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По данным портала недвижимости Domofond.ru в Саратовской области цены на вторичное жилье с 4 квартала 2017 года выросли на 3,2% — с 37 691 рублей до 38 910 рублей.

Специалисты подсчитали динамику цен на вторичное жилье в 83 регионах страны за 2018 год.

Согласно данным портала, стоимость повысилась в 77 регионах России, а понизилась только в шести. В 21 регионе рост превысил 5%, а в семи повышение составило 8% и больше.

В среднем по стране рост цены на квадратные метры во вторичном жилье составил 7,8%.

Максимальный рост цен зафиксирован в Амурской области, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. Подешевело вторичное жилье в Ингушетии и Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что Саратов занял третье место в рейтинге городов с самой дешевой недвижимостью в новостройках.