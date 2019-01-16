СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-16T13:36:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский хор занял первое место на конкурсе в Санкт-Петербурге.

Юный корреспондент Полина Литневская рассказала о мероприятии с места событий.

- В Санкт-Петербурге состоялся грандиозный 14-й международный фестиваль конкурс «Невские перспективы». В нем принимали участие дети из всех уголков России, в том числе и мы, хор «Gloria» из Саратова. Организаторы фестиваля предоставили нам бесплатный проезд в Санкт-Петербург и увлекательные экскурсии по городу. Конкуренция была, конечно, очень серьезная. Запомнился мне оркестр, в котором дети играли на духовых и струнных инструментах. Также показали себя дети из Москвы, танцевавшие бальные танцы, народные танцы, вальс, вместе с тем рассказывая историю. А участники из Республики Башкортостан играли на народных инструментах, а также пели народные песни, показывали национальные костюмы. На конкурсе нас ожидало обилие красок. Даже погода благоволила нам. Хотя в Санкт-Петербурге в году всего 70 солнечных дней, все три дня фестиваля светило солнце. Наш хор даже успел посетить дворец в Петергофе, посмотреть знаменитый крейсер Аврора, и погулять по Невскому, самому главному проспекту Санкт-Петербурга. Но нас ждал сюрприз. Оказывается, нас выбрали выступать на гала-концерте! Жюри понравилось наше умение петь acapella, то есть без аккомпанирования, и, вместе с тем, петь чисто. Кстати, судил нас заслуженный артист России, профессор МГИК (московского государственного института культуры) Юрий Деревягин, Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, певица, лауреат международных конкурсов Ольга Кравцова и другие. Сами жюри выступали на гала-концерте, исполняли песни, читали монологи. Во время гала-концерта шла его онлайн-трансляция. А теперь представьте наше ликование, когда на награждении нам вручили первое место среди всех хоров! Нашему хору дали значки фестиваля, кубок и каждому по диплому. Так что в Саратов мы приехали счастливые и, надеемся, что будем продолжать участвовать в различных фестивалях-конкурсах. #фестивалим #мыдети21века, — рассказала она.