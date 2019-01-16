В аэропорту Саратова прерваны полеты
Сильные порывы ветра с мокрым снегом накрыли областной центр
Снегопад накрыл Саратов
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В аэропорту Саратова 16 января отменены уже четыре рейса.
Прервано авиасообщение Саратова с Москвой. Уже отменен вылет из областного центра четырех рейсов. Два рейса компании «Аэрофлот» в Шереметьево были сначала перенесены, а затем отменены. Так же отменен полет борта компании «РусЛайн», и еще одного рейса «ЮТэйр», оба они планировались во второй половине дня в аэропорт Внуково.
Отменен также вылет самолета компании «РусЛайн» из Москвы в Саратов.
По данным метеорологов, сильный снег в Саратове продолжится до вечера.