2019-01-16T13:23:32+03:00
Происшествия

В аэропорту Саратова прерваны полеты

Сильные порывы ветра с мокрым снегом накрыли областной центр
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Снегопад накрыл СаратовСнегопад накрыл Саратов
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В аэропорту Саратова 16 января отменены уже четыре рейса.

Прервано авиасообщение Саратова с Москвой. Уже отменен вылет из областного центра четырех рейсов. Два рейса компании «Аэрофлот» в Шереметьево были сначала перенесены, а затем отменены. Так же отменен полет борта компании «РусЛайн», и еще одного рейса «ЮТэйр», оба они планировались во второй половине дня в аэропорт Внуково.

Отменен также вылет самолета компании «РусЛайн» из Москвы в Саратов.

По данным метеорологов, сильный снег в Саратове продолжится до вечера.

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