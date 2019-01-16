В Балашове обвалилась стена 139-летнего дома
В Балашове Саратовской области обвалился жилой дом.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, ЧП случилось около 11 часов утра 16 января в доме №59 по улице Рабочая.
По данному факту начата проверка. Установлено, что причиной не являются погодные условия.
Деревянный дом, обложенный кирпичом, был построен в 1880 году. Сейчас там расположены десять квартир, зарегистрированы 17 жильцов, фактически проживают девять граждан в пяти помещениях.
При этом обрушение кирпичной кладки не требует незамедлительного расселения.
На месте работают оперативные службы, чиновники, прокуроры, которые дадут оценку действиям должностных лиц.