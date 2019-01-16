В Балашове обвалилась стена 139-летнего дома

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-16T13:20:25+03:00

Там проживают девять человек

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В Балашове Саратовской области обвалился жилой дом.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, ЧП случилось около 11 часов утра 16 января в доме №59 по улице Рабочая.

По данному факту начата проверка. Установлено, что причиной не являются погодные условия.

Деревянный дом, обложенный кирпичом, был построен в 1880 году. Сейчас там расположены десять квартир, зарегистрированы 17 жильцов, фактически проживают девять граждан в пяти помещениях.

При этом обрушение кирпичной кладки не требует незамедлительного расселения.

На месте работают оперативные службы, чиновники, прокуроры, которые дадут оценку действиям должностных лиц.