Автор частушек из Саратова: Судьи не оставят меня в покое

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-16T12:33:14+03:00

Наталья Ковалева и ее сын хотят уехать в другой регион

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Сын Натальи Ковалевой, автора частушек про судей из Саратова, на которую возбуждали уголовное дело за экстремизм, требует от министерства финансов РФ возместить ему компенсацию в размере 1 млн 13,5 тыс. рублей за причинение морального и материального вреда. Михаил подал соответствующий иск в Октябрьский районный суд города. Напомним, ранее они писали несколько заявлений в Заводской районный суд.

Также истица добавила, что, скорее всего, «судьи меня в покое не оставят в Саратове, будут добивать», из-за того, что в отношении нее есть еще два уголовных дела — за клевету в отношении судьи и неуважении к суду.

Молодой человек, как и его мать, хочет получить выплаты для переезда в другой регион, так как в этом, по словам Натальи Ковалевой, ей теперь опасно жить. В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» она заявила, что ей не отдали ноутбук, который изъяли во время обысков и она также не может нормально работать, при трудоустройстве на начальника или клиентов могут давить.

- Сын требует 1 млн за моральный вред и 13,5 тыс. за то, что десять дней был без компьютера, пока новый не купили, 1 тыс. в день он тратил на интернет-клубы за занятия, так как изучает компьютерную безопасность и не может без ноута работать. К тому же 500 рублей приходилось тратить на дорогу и 300 — на обеды в кафе, так как вынужден был там обедать, чтобы не ездить домой, — рассказала подробности Наталья Ковалева.

Напомним, в отношении женщины возбудили уголовное дело за экстремизм. Она исполняла частушки собственного сочинения про судей на своем YouTube-канале. Все началось с того, что Ковалева в 2013 году перевела деньги мошенникам, а после пыталась вернуть их через суд, но безуспешно. Она считает, что средства присвоил себе банк, а судьи помогают скрывать такие дела об обмане.

После дело в отношении саратовчанки закрыли, но она требует возместить ей вред, причиненный во время следствия.

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