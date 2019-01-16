2019-01-16T12:55:17+03:00
Происшествия

Жители протекающей пятиэтажки в Энгельсе выложили в сеть видео потопа

В квартире текущие крыши надувают пузыри из натяжных потолков
Поделиться:
Воду собирают подвесные потолки в квартирахВоду собирают подвесные потолки в квартирах
Изменить размер текста:

Жители Энгельса благодарят натяжные потолки, которые пока спасают их от настоящего потопа.

В соцсетях обитатели одной из квартир на пятом этаже дома №1 в Зеленом переулке опубликовали видео последствий протекания крыши. Евроремонт в пятиэтажке подпортили потеки по стенам, а в центре одной из комнат с потолка свисает огромный пузырь — натяжной потолок удерживает в себе огромное количество воды и провис уже почти на метр. В другой комнате из плафона встроенных светильников льется вода. В него вставлен душевой шланг для слива накопившейся жидкости.

В комментариях к видео горожане сообщают, что аналогичная ситуация в квартирах домов по проспекту Строителей.

Владельцы жилья отмечают, что обращения в управляющую компанию остаются без ответа.

Согласно данным сайта Энгельсского района, управляющей организацией дома №1 по Зеленому переулку является ООО «Альтернатива».

В Энгельсе потоп в квартире надул натяжные потолки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина под Саратовом убила молодого сожителя ножом в сердце
Организаторов квеста «Портной» в Саратове отправили под суд
Володин: законопроект о паллиативной медицинской помощи направлен на поддержку тяжелобольных и их семей
Рост цен на вторичное жилье в Саратовской области составил 3,2% за год
Саратовский хор занял первое место на конкурсе в Санкт-Петербурге
Панков попросил жителей Вольска дать предложения по использованию здания бывшего роддома
В аэропорту Саратова прерваны полеты
В Балашове обвалилась стена 139-летнего дома
Автор частушек из Саратова: Судьи не оставят меня в покое
Депутаты саратовской облдумы просят УФАС проверить цены на бензин
Панков: Володин пожелал чиновникам более человечно подходит к законам
Отключена вода в пяти поселках Саратова
На Саратовской ГЭС модернизируют оборудование
Регоператор: С вопросами о мусорной реформе к нам обращаются со всей России
Газета Балаковской АЭС «Энергия» вошла в энциклопедию «Летописцы истории страны»
Главный лесничий Аркадака попался на взятке соснами