Жители протекающей пятиэтажки в Энгельсе выложили в сеть видео потопа

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-16T12:55:17+03:00

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Жители Энгельса благодарят натяжные потолки, которые пока спасают их от настоящего потопа.

В соцсетях обитатели одной из квартир на пятом этаже дома №1 в Зеленом переулке опубликовали видео последствий протекания крыши. Евроремонт в пятиэтажке подпортили потеки по стенам, а в центре одной из комнат с потолка свисает огромный пузырь — натяжной потолок удерживает в себе огромное количество воды и провис уже почти на метр. В другой комнате из плафона встроенных светильников льется вода. В него вставлен душевой шланг для слива накопившейся жидкости.

В комментариях к видео горожане сообщают, что аналогичная ситуация в квартирах домов по проспекту Строителей.

Владельцы жилья отмечают, что обращения в управляющую компанию остаются без ответа.

Согласно данным сайта Энгельсского района, управляющей организацией дома №1 по Зеленому переулку является ООО «Альтернатива».