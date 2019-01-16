2019-01-16T12:52:53+03:00
Общество

Депутаты саратовской облдумы просят УФАС проверить цены на бензин

В нашем регионе оказалось самое дорогое топливо в ПФО
Екатерина Семенова
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Депутаты Саратовской областной думы написали обращение в региональное УФАС.

Как сообщили «КП-Саратов» в законодательном органе, народные избранники просят разобраться с ценами на бензин.

Речь идет об опубликованной в СМИ информации Росстата, что в Саратовской области бензин АИ-92 и АИ-95 — самый дорогой в ПФО.

- Парламентарии попросили провести в рамках антимонопольного законодательства мероприятия по контролю ценообразования на топливном рынке, — сообщает отдел информационно-аналитического обеспечения деятельности думы и взаимодействия со СМИ.

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