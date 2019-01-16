Панков: Володин пожелал чиновникам более человечно подходит к законам

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-16T12:10:12+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост о сегодняшнем заседании нижней палаты парламента.

- Володин предложил замминистру здравоохранения более доступно доложить о проекте закона об оказании паллиативной помощи. Подчеркнув его важность и актуальность. Он высказал пожелания чиновникам — более человечно подходить к законам. Тем более, когда они касаются душевного отношения к людям, имеющим такой диагноз. Спикер просил докладчика простыми словами объяснить цели и задачи законопроекта.

После выступления председателя фонда «Вера», последователя Елизаветы Петровны Глинки, одного из основателей первого хосписа, многое прояснилось. Закон вызвал большую профессиональную дискуссию. И приняв многие предложения, его рекомендовали доработать ко второму чтению. Председатель Госдумы просил провести совет законодателей по этому вопросу, пригласить к обсуждению большое количество экспертов, представителей профессионального сообщества и общественности, — написал Николай Панков.