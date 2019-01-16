2019-01-16T11:48:54+03:00
Общество

На Саратовской ГЭС модернизируют оборудование

Благодаря этому увеличилась мощность станции
Ольга Муравлёва
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На Саратовской ГЭС проводятся работы по модернизации оборудования. Так, в 2018 году в рамках контракта с австрийским концерном Voith Hydro модернизировали пять турбин. Всего предстояло обновить 22 гидротурбины из 24 на станции, на данный момент это сделано с десятью: двумя горизонтальными и восемью вертикальными.

- Новое оборудование отвечает всем требованиям, в том числе экологическим, что исключает попадание машинного масла в воду. Сроки замены гидротурбин также сократились в полтора раза. К тому же увеличилась мощность станции, она составляет 1415 МВт, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Стоит отметить, что на ГЭС полностью обновлен тракт выдачи мощности.

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