Регоператор: С вопросами о мусорной реформе к нам обращаются со всей России

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-16T12:46:52+03:00

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С 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 специалисты контакт-центра Регионального оператора по обращению с ТКО обработали более 7 тыс. звонков. Пик звонков зафиксирован на 2 и 3 января. Стоит отметить, что более половины всех звонков были сделаны жителями других регионов России. В частности, больше всего обращений поступило из Волгограда, Подмосковья, Самары, Ростова, Воронежа, Ульяновска, Тулы и Омска. Эти регионы России 1 января 2019 года перешли на новую систему обращения с отходами и в них заработали региональные операторы по обращению с ТКО.

- Переход на новую систему обращения с отходами сопряжен с накладками в работе мусоровывозящих компаний. Люди начали искать контактные данные «своих» регоператоров, а часто находили наши — Регионального оператора Саратовской области. Говорят, что в поисковых запросах даже в других регионах наши контакты часто отображались первыми, наиболее популярные соцсети при запросе «Регоператор» показывали наши страницы. Жаловались на невывоз мусора и невозможность дозвониться до «своего» Регоператора. Много было общеправовых вопросов о новой коммунальной услуге, тарифообразовании и реформе отрасли в целом. На такие вопросы мы отвечали. На старте нашей работы и у нас была напряженная ситуация, поэтому старались помочь всем, не разбирая какой регион. Наши специалисты находили номера нужных горячих линий и отвечали на все общеправовые вопросы о принципах реформы по обращению с ТКО в РФ, — сообщил заместитель директора Регоператора Саратовской области Алексей Калямин

Также вопросы от жителей других регионов поступают Регоператору Саратовской области через социальные сети. И максимальное их количество поступило в аккаунт компании в «Инстаграме», на втором месте — «ВКонтакте». Вопросы идут со всей России. Это связано с адресом групп regoperator, оно имеет поисковое преимущество и при запросе: регоператор по обращению с ТКО выходит среди первых именно Саратовская область. Поскольку одной из задач АО «Управление отходами» является и информационно-просветительская деятельность, сотрудники саратовского филиала проводят дистанционные консультации жителей и других регионов, от Дальнего Востока до Мурманска и Волгограда.