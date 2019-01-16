Газета Балаковской АЭС «Энергия» вошла в энциклопедию «Летописцы истории страны»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-16T12:43:08+03:00

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Корпоративное издание Балаковской АЭС «Энергия» вошло в энциклопедию Саратовской журналистики «Летописцы истории страны», которая издана в 2018 году.

Проект Саратовского регионального отделения Союза журналистов России «Летописцы истории страны» получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов как победитель федерального конкурса социальных проектов среди общественных некоммерческих организаций.

Энциклопедия содержат обширный биографический и фактический материалы, отражающие путь саратовской журналистики от первых СМИ («Саратовские губернские ведомости» в прошлом году отметили 180 лет) до наших дней. В книге опубликованы биографии более 600 саратовских журналистов, рассказано о 102 областных изданиях. В списке летописцев региона есть и всемирно известные имена — Владимир Гиляровский, Лев Кассиль, Константин Симонов.

Многотиражная газета Балаковской АЭС «Энергия» включена в энциклопедию как корпоративное издание. В книге сказано, что газета начала издаваться с 1988 года — в связи с необходимостью широкого информирования общественности региона о работе современного высокотехнологичного предприятия, перспективах производства электроэнергии на ядерных энергоблоках нового поколения ВВЭР-1000.

«Энергия» неоднократно становилась победителем Всероссийского журналистского конкурса «ПЕГАЗ-2000» в номинации «Лучшая публикация по проблемам ТЭК России». В 2016 году по итогам журналистского конкурса АО «Концерн Росэнергоатом» «Энергичные люди» она признана лучшим корпоративным изданием, а в 2018-м — стала победителем этого конкурса в номинации «Прорыв года».

В энциклопедии «Летописцы истории страны» представлена также группа творческих специалистов Балаковской АЭС — членов союза журналистов России. Главные герои их публикаций — работники предприятия, которые своим трудом создают историю страны и обеспечивают надежную и безопасную работу лучшей в России атомной станции (этого звания Балаковская АЭС удостаивается уже в 15-й раз).