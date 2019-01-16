Здание бывшего роддома Вольска вернули в муниципальную собственность

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-16T11:03:41+03:00

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В один из приездов в Саратовскую область Вячеслав Володин раскритиковал представителей власти за то, что здание бывшего роддома продали за бесценок. По поручению председателя Государственной думы здание вернули в собственность города Вольска.

Как отметила руководитель общественной приемной Вячеслава Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина, сейчас его необходимо перепрофилировать под новые задачи.

- Какими они будут, должны решить сами жители города Вольска. Вячеслав Володин дал поручение изучить этот вопрос вместе с вольчанами, обсудить и внести несколько предложений, которые можно было бы реализовать. В первую очередь, это должно работать на благо жителей города. Необходимо отметить, что для возвращения в муниципальную собственность здания роддома многое сделал сегодняшний вице-губернатор Игорь Пивоваров. В течение 2019 года, как обещал Вячеслав Володин, постараемся начать реконструкцию здания под те цели, которые хотели бы видеть горожане. Что это будет, давайте определяться вместе, — отметила Татьяна Ерохина.