2019-01-16T11:03:09+03:00
Общество

И.о. ректора СГТУ Олег Афонин отмечает день рождения

Ему исполнилось 55 лет
Екатерина Семенова
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Олег Афонин. Фото СГТУОлег Афонин. Фото СГТУ
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Сегодня и.о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. Олег Афонин празднует день рождения.

Как сообщили в СГТУ, Олег Афонин родился в 1964 году в Саратове в семье служащих. Учился в средней школе №46.

В 1986 году окончил Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского по специальности «Полупроводники и диэлектрики».

С 1987 по 1990 год учился в очной аспирантуре СГУ, а затем с 1990 по 1994 годы работал научным сотрудником НИИ механики и физики СГУ.

В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Оптика».

С 1994 по 2000 год работал в Саратовском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования в должности старшего преподавателя кафедры естественнонаучных дисциплин, проректором по научно-исследовательской работе.

С 2000 года работал в министерстве образования Саратовской области, в том числе в должности заместителя министра — начальника управления учреждений профессионального образования.

Занимал пост руководителя управления довузовского, среднего профессионального и дополнительного образования СГТУ.

С 3 июля 2018 году назначен исполняющим обязанности ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А.

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