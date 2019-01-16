ЛИЕН ищет таланты!

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-16T10:26:45+03:00

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Лидерский частный лицей города Саратова — Лицей-интернат естественных наук начал подготовку к созданию в своих стенах начальной школы.

В связи с этим в 2019-м году ЛИЕН впервые проводит конкурс профессионального мастерства педагогов «Успешный учитель начальных классов» с целью выявления и поддержки талантливых, перспективных, творчески работающих педагогов начальной школы.

Для участи в конкурсе в ЛИЕН приглашены учителя, имеющие опыт работы в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах. Все конкурсанты получат сертификаты участника конкурса, а его победители и призеры будут награждены дипломами и призами, а также получат возможность занять вакантные должности учителей начальных классов ЛИЕН.

Подробности на сайте: https://www.lien.ru/news/847/

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