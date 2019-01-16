Панков: Цены на жизненно необходимые лекарства будут под контролем государства

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-16T10:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Госдума рассматривает в первом чтении два законопроекта, разработанных по поручению президента России Владимира Путина. Они касаются паллиативной медпомощи и регулирования цен на жизненно необходимые лекарства. Паллиативная помощь для улучшения качества жизни неизлечимо больных — относительно новое понятие для нашей страны. Законом определяются виды помощи, порядок ее оказания, права пациента на облегчение боли лекарственными препаратами. Предусмотрена и психологическая поддержка людей. Президент подчеркнул, что на эти цели будут ежегодно выделяться значительные средства, в этом году это 5 млрд рублей. Что касается жизненно необходимых лекарств, цены на них будут под контролем государства и пересматриваться не чаще раза в год, — написал Панков.