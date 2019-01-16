2019-01-16T10:24:36+03:00
Общество

Панков: Цены на жизненно необходимые лекарства будут под контролем государства

Госдума рассматривает законопроекты о лекарствах и паллиативной помощи
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Госдума рассматривает в первом чтении два законопроекта, разработанных по поручению президента России Владимира Путина. Они касаются паллиативной медпомощи и регулирования цен на жизненно необходимые лекарства. Паллиативная помощь для улучшения качества жизни неизлечимо больных — относительно новое понятие для нашей страны. Законом определяются виды помощи, порядок ее оказания, права пациента на облегчение боли лекарственными препаратами. Предусмотрена и психологическая поддержка людей. Президент подчеркнул, что на эти цели будут ежегодно выделяться значительные средства, в этом году это 5 млрд рублей. Что касается жизненно необходимых лекарств, цены на них будут под контролем государства и пересматриваться не чаще раза в год, — написал Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЛИЕН ищет таланты!
На Огородной отключили воду
После обеда в Саратове начнется сильный снегопад
В Саратове горело заброшенное здание на Миллеровской
Саратовский и Вольский митрополит Лонгин не доехал до службы
На Крещение в Саратове сыграют 77 свадеб
Ремонтники крыши сельской школы под Вольском сэкономили на материалах
Больше всего жалоб на снег поступает из Ленинского района Саратова
В Энгельсе у пенсионерки украли кошелек с 45 тыс. рублей
Сирота в Балашове получила квартиру после жалобы в прокуратуру
В Саратове из кармана куртки посетителя бара украли телефон
В Саратовской области конфискованы шубы на 3 млн рублей
В Хвалынске ВАЗ сбил ребенка
В Саратове хозяин квартиры зарезал рецидивиста
В Саратове от снега рухнула крыша АЗС
Пострадавшая от схода снега с крыши в Саратове женщина получила сотрясение мозга