В Саратове горело заброшенное здание на Миллеровской

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-16T09:55:16+03:00

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В Саратовской области за минувшие сутки специалисты ГУ МЧС выезжали на два пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обошлось без пострадавших.

В 19:19 загорелась частная баня в поселке Духовницкое. Площадь возгорания составила 16 кв. м. По предварительной версии, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации печки.

В 22:48 поступило сообщение о воспламенении бесхозного строения на улице Миллеровская в Саратове. Огонь полыхал на площади 6 кв. м.