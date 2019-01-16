2019-01-16T09:55:16+03:00
Происшествия

В Саратове горело заброшенное здание на Миллеровской

В Духовницком горела частная баня
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за минувшие сутки специалисты ГУ МЧС выезжали на два пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обошлось без пострадавших.

В 19:19 загорелась частная баня в поселке Духовницкое. Площадь возгорания составила 16 кв. м. По предварительной версии, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации печки.

В 22:48 поступило сообщение о воспламенении бесхозного строения на улице Миллеровская в Саратове. Огонь полыхал на площади 6 кв. м.

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