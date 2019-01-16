2019-01-16T09:52:22+03:00
Общество

Саратовский и Вольский митрополит Лонгин не доехал до службы

Он застрял в пробке из Юбилейного
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера, 15 января, митрополит Саратовской и Вольский Лонгин не доехал на службу из-за пробок в городе.

- Здесь должен был быть репортаж со службы в Серафимовском храме. Но его не будет. Служба, конечно же, была. Но я до храма не доехал: простояв больше часа в пробке в Юбилейном, позвонил в храм и попросил служить без меня, — написал священнослужитель на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, вчера верующие отмечали день памяти Серафима Саровского. По словам митрополита, большое количество прихожан, которые не живут в шаговой доступности от храма на Университетской, тоже не смогли попасть на службу.

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