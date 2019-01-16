2019-01-16T09:39:58+03:00
Общество

На Крещение в Саратове сыграют 77 свадеб

В Саратовской области родились первые двойняшки года
Екатерина Семенова
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В семьях Голишниковых и Шошкиных родились первые двойняшкиВ семьях Голишниковых и Шошкиных родились первые двойняшки
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В Саратове на Крещение, 19 января, в брак вступят 77 пар.

Как рассказала «КП-Саратов» руководитель территориального отдела ЗАГС Юлия Пономарева, столько же союзов было заключено за минувшую неделю.

Кроме того, отделами ЗАГС по области было зарегистрировано 464 новорожденных. Из них первые две двойни. Они появились на свет в Ленинском районе Саратова. Примечательно, что в обоих случаях — у семей Голишниковых и Шошкиных — родились девочки. Их назвали одинаково — Вероника и Виктория.

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