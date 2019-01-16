2019-01-16T09:27:06+03:00
Происшествия

Ремонтники крыши сельской школы под Вольском сэкономили на материалах

Прокурор требует взыскать ущерб, который причинил злоумышленник
Ольга Муравлёва
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В Вольске Саратовской области 53-летний местный житель попадет на скамью подсудимых за мошенничество с использованием служебного положения.

- Следствие считает, что в августе 2012 года подозреваемый, являясь руководителем строительной организации, ремонтировал кровлю школы села Широкий Буерак. Он сэкономил на материалах и не полностью сделал работы, что помогло ему обогатиться 108 тыс. рублей бюджетных денег, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Во время следствия на имущество злоумышленника наложили арест. Прокурор направил в суд уголовное дело и иск о взыскании ущерба, который причинил вольчанин.

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