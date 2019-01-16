В Энгельсе у пенсионерки украли кошелек с 45 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-16T09:12:55+03:00

Потерпевшая пришла в полицию через два месяца после преступления

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В Энгельсе полицейские раскрыли кражу кошелька у 71-летней пенсионерки.

- Ночью 29 декабря потерпевшая пришла в полицию и рассказала, что в октябре 2018 в магазине на проспекте Химиков, 79 неизвестная женщина украла у нее кошелек. Ущерб оценили в 45 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и 15 января задержали 50-летнюю рецидивистку. Круглую сумму, которая была в кошельке, она уже потратила.