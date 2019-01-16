Сирота в Балашове получила квартиру после жалобы в прокуратуру
Она ждала жилье десять лет
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В Балашове Саратовской области местная жительница пожаловалась в прокуратуру на нарушения прав.
Как оказалось, 27-летняя женщина является сиротой и с 2009 года состоит на учете министерства строительства и ЖКХ как нуждающаяся в жилом помещении.
Когда она достигла совершеннолетия, попечительство над ней было прекращено, однако жилья девушке не предоставлено.
Прокуратура обратилась в Кировский районный суд Саратова, который постановил обеспечить заявительницу квартирой площадью не менее 30 кв. м.
Сейчас женщине предоставлено благоустроенное жилье в новостройке Балашова.