2019-01-16T09:17:33+03:00
Общество

Сирота в Балашове получила квартиру после жалобы в прокуратуру

Она ждала жилье десять лет
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области местная жительница пожаловалась в прокуратуру на нарушения прав.

Как оказалось, 27-летняя женщина является сиротой и с 2009 года состоит на учете министерства строительства и ЖКХ как нуждающаяся в жилом помещении.

Когда она достигла совершеннолетия, попечительство над ней было прекращено, однако жилья девушке не предоставлено.

Прокуратура обратилась в Кировский районный суд Саратова, который постановил обеспечить заявительницу квартирой площадью не менее 30 кв. м.

Сейчас женщине предоставлено благоустроенное жилье в новостройке Балашова.

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