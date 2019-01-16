2019-01-16T08:47:48+03:00
Происшествия

В Саратове из кармана куртки посетителя бара украли телефон

Верхняя одежда висела на стуле без присмотра
Ольга Муравлёва
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В Ленинском районе Саратова вчера, 15 января, полицейские нашли похитителя телефона у посетителя кафе-бара на улице Осенняя.

- Днем 12 января в участок пришел 47-летний мужчина и рассказал, что прошлой ночью кто-то украл из кармана его куртки Samsung Galaxy A8 почти за 24 тыс. рублей. Верхняя одежда висела на стуле без присмотра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и через несколько дней задержали 35-летнего безработного рецидивиста, который признался в преступлении. Похищенное он успел сдать в ломбард. Теперь злоумышленник под подпиской о невыезде.

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