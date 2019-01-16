В Саратовской области конфискованы шубы на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-16T08:58:09+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области проверил торговцев меховыми изделиями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за весь период мониторинга, с августа 2016 по 31 декабря 2018 года, недостатки были выявлены в 100% проверок.

71,2% меховых изделий в продаже имели нарушения обязательных требований.

В частности, 40 магазинов продавали шубы и шапки на 5,5 млн рублей без маркировки. На меховые изделия был наложен арест. Сейчас меха на сумму 3,1 млн рублей конфисковали.