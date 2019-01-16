2019-01-16T08:58:09+03:00
Общество

В Саратовской области конфискованы шубы на 3 млн рублей

Роспотребнадзор нашел нарушения при их продаже
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Саратовской области проверил торговцев меховыми изделиями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за весь период мониторинга, с августа 2016 по 31 декабря 2018 года, недостатки были выявлены в 100% проверок.

71,2% меховых изделий в продаже имели нарушения обязательных требований.

В частности, 40 магазинов продавали шубы и шапки на 5,5 млн рублей без маркировки. На меховые изделия был наложен арест. Сейчас меха на сумму 3,1 млн рублей конфисковали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЛИЕН ищет таланты!
Панков: Цены на жизненно необходимые лекарства будут под контролем государства
На Огородной отключили воду
После обеда в Саратове начнется сильный снегопад
В Саратове горело заброшенное здание на Миллеровской
Саратовский и Вольский митрополит Лонгин не доехал до службы
На Крещение в Саратове сыграют 77 свадеб
Ремонтники крыши сельской школы под Вольском сэкономили на материалах
Больше всего жалоб на снег поступает из Ленинского района Саратова
В Энгельсе у пенсионерки украли кошелек с 45 тыс. рублей
Сирота в Балашове получила квартиру после жалобы в прокуратуру
В Саратове из кармана куртки посетителя бара украли телефон
В Хвалынске ВАЗ сбил ребенка
В Саратове хозяин квартиры зарезал рецидивиста
В Саратове от снега рухнула крыша АЗС
Пострадавшая от схода снега с крыши в Саратове женщина получила сотрясение мозга