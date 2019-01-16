2019-01-16T08:15:14+03:00
Происшествия

В Саратове хозяин квартиры зарезал рецидивиста

На месте происшествия нашли нож со следами бурого цвета
Ольга Муравлёва
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Вчера утром, 15 января, из квартиры по улице Хомяковой в Заводском районе Саратова госпитализировали 55-летнего мужчину.

- Гражданина доставили в больницу с колото-резаной раной левой половины груди. Он ранее был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители не смогли его допросить, так как потерпевший находится под лекарствами, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 61-летний хозяин той квартиры. Он безработный и до этого не привлекался. Стражи порядка изъяли с места происшествия нож со следами бурого цвета.

Сейчас проводится проверка.

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