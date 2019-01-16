В Саратове от снега рухнула крыша АЗС
ЧП случилось на улице Аткарская
Фото соцсетей
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В центре Саратова, на пересечении улиц Аткарская и 2-я Садовая, от тяжести снега рухнула крыша автозаправочной станции.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, крыша на АЗС «ТНК» буквально «легла» на землю.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, это не первый случай в Саратове и по области, когда толстый слой снега ломает конструкции зданий. Например, в Заводском районе провалилась крыша ангара, а в Новоузенске — здания школы.