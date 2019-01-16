Пострадавшая от схода снега с крыши в Саратове женщина получила сотрясение мозга
Проводится прокурорская проверка
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Прокуратура Кировского района Саратова начала проверку после падения снега и наледи с крыши здания на женщину.
Напомним, происшествие случилось вечером 15 января на улице Чапаева. С кровли дома №93, где размещается магазин игрушек, на прохожую свалился пласт снега. На место происшествия, кроме областных спасателей и «скорой», выезжал заместитель прокурора Кировского района.
В результате 63-летней женщине понадобилась помощь медиков, она была госпитализирована. Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.