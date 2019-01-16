2019-01-16T08:24:33+03:00
Происшествия

Пострадавшая от схода снега с крыши в Саратове женщина получила сотрясение мозга

Проводится прокурорская проверка
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Кировского района Саратова начала проверку после падения снега и наледи с крыши здания на женщину.

Напомним, происшествие случилось вечером 15 января на улице Чапаева. С кровли дома №93, где размещается магазин игрушек, на прохожую свалился пласт снега. На место происшествия, кроме областных спасателей и «скорой», выезжал заместитель прокурора Кировского района.

В результате 63-летней женщине понадобилась помощь медиков, она была госпитализирована. Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЛИЕН ищет таланты!
Панков: Цены на жизненно необходимые лекарства будут под контролем государства
На Огородной отключили воду
После обеда в Саратове начнется сильный снегопад
В Саратове горело заброшенное здание на Миллеровской
Саратовский и Вольский митрополит Лонгин не доехал до службы
На Крещение в Саратове сыграют 77 свадеб
Ремонтники крыши сельской школы под Вольском сэкономили на материалах
Больше всего жалоб на снег поступает из Ленинского района Саратова
В Энгельсе у пенсионерки украли кошелек с 45 тыс. рублей
Сирота в Балашове получила квартиру после жалобы в прокуратуру
В Саратове из кармана куртки посетителя бара украли телефон
В Саратовской области конфискованы шубы на 3 млн рублей
В Хвалынске ВАЗ сбил ребенка
В Саратове хозяин квартиры зарезал рецидивиста
В Саратове от снега рухнула крыша АЗС