Пострадавшая от схода снега с крыши в Саратове женщина получила сотрясение мозга

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-16T08:24:33+03:00

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Прокуратура Кировского района Саратова начала проверку после падения снега и наледи с крыши здания на женщину.

Напомним, происшествие случилось вечером 15 января на улице Чапаева. С кровли дома №93, где размещается магазин игрушек, на прохожую свалился пласт снега. На место происшествия, кроме областных спасателей и «скорой», выезжал заместитель прокурора Кировского района.

В результате 63-летней женщине понадобилась помощь медиков, она была госпитализирована. Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.