Снег с крыши магазина игрушек засыпал женщину в Саратове

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-16T07:59:08+03:00

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Вечером 15 января еще один прохожий в центре Саратова пострадал от схода с крыши неубранных снеговых масс и льда.

На улице Чапаева, 93, недалеко от пересечения с Гоголя, снег с кровли здания, где размещается магазин игрушек «Фунтик», упал на прохожих. Пострадала проходившая мимо 53-летняя женщина. Она не смогла подняться самостоятельно, свидетели вызвали «скорую помощь», на место прибыли областные спасатели.

Как сообщили очевидцы, под лавину попал еще и мужчина, который затем встал и ушел.

Пострадавшую госпитализировали. Ей относительно повезло, что здание было одноэтажным и снег падал с небольшой высоты.

Напомним, в Саратове уже несколько человек пострадали от падения снега и сосулек с крыш.