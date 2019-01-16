Снег с крыши магазина игрушек засыпал женщину в Саратове
Вечером 15 января еще один прохожий в центре Саратова пострадал от схода с крыши неубранных снеговых масс и льда.
На улице Чапаева, 93, недалеко от пересечения с Гоголя, снег с кровли здания, где размещается магазин игрушек «Фунтик», упал на прохожих. Пострадала проходившая мимо 53-летняя женщина. Она не смогла подняться самостоятельно, свидетели вызвали «скорую помощь», на место прибыли областные спасатели.
Как сообщили очевидцы, под лавину попал еще и мужчина, который затем встал и ушел.
Пострадавшую госпитализировали. Ей относительно повезло, что здание было одноэтажным и снег падал с небольшой высоты.
Напомним, в Саратове уже несколько человек пострадали от падения снега и сосулек с крыш.