На трассе под Балаковом в ДТП пострадали три человека
Госпитализирован один из водителей
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На трассе в Саратовской области на границе Балаковского и Марксовского районов столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека.
Не разъехались легковой Volkswagen и внедорожник Chevrolet Captiva. При ударе водителя немецкой иномарки зажало в салоне – его деблокировали прибывшие специалисты областной службы спасения. Они передали мужчину медикам, которые его госпитализировали.
В Chevrolet пострадали водитель и пассажир. Они получили легкие травмы и от госпитализации отказались.
Обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей устанавливают инспекторы ГИБДД.