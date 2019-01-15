На трассе под Балаковом в ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 20:29 2019-01-15T20:29:36+03:00

Госпитализирован один из водителей

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На трассе в Саратовской области на границе Балаковского и Марксовского районов столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека.

Не разъехались легковой Volkswagen и внедорожник Chevrolet Captiva. При ударе водителя немецкой иномарки зажало в салоне – его деблокировали прибывшие специалисты областной службы спасения. Они передали мужчину медикам, которые его госпитализировали.

В Chevrolet пострадали водитель и пассажир. Они получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

Обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей устанавливают инспекторы ГИБДД.