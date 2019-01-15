2019-01-15T19:26:14+03:00
Происшествия

Сообщается о смерти еще одного пострадавшего в ДТП на трассе под Энгельсом

Столкновение произошло на трассе возле села Безымянное [видео]
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В результате аварии днем 15 января в 5 км от села Безымянное Энгельсского района погиб человек. О смерти второго сообщают профильные паблики в соцсетях. В столкновении ВАЗ-2110 и Hyundai Getz пострадали 4 человека. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Один из погибших – 71-летний водитель отечественной легковушки. Медики госпитализировали с тяжелыми травмами 66-летнюю пассажирку ВАЗ-2110 и водителя Hyundai 34-летнего мужчину с его 43-летней пассажиркой.

В Центре медицины катастроф корреспонденту «КП-Саратов» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные о смерти еще одного участника ДТП.

По предварительной версии, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Getz.

Смертельное ДТП под Энгельсом 15.01.19.

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