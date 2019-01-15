Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по строительству объектов в Саратове

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-15T16:55:57+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный проектам Вячеслава Володина в Саратове.

- Информацию о ходе строительства дома в Елшанке, предуниверсария и реализации других проектов Володина в нашей области на ближайшие три года заслушивали сегодня у председателя Госдумы. Отмечу, такие совещания спикер проводит лично. Он приглашает строительную организацию, мэра города и других ответственных лиц. Рассматриваются вопросы соблюдения качества и графика работ. Первостепенно учитываются пожелание жителей и общественных советов.

Сегодня руководитель строительной организации доложила о ходе строительства. Она пояснила, что из-за ограничения въезда в Саратов большегрузов со стройматериалами (на период снегопадов) и того, что в новогодние праздники не работал растворо-бетонный узел, на несколько дней были приостановлены работы. В целом это не повлияло на общий срок сдачи дома. По предуниверсарию предложено еще изучить передовые методы строительства и лучшие практики обучения детей. Необходимо перенимать этот опыт и реализовывать на наших объектах. И сегодня саратовская делегация изучила еще один из учебных центров Москвы, — написал Панков.