2019-01-16T07:38:25+03:00
Спорт

Опубликована программа «Ночной лыжной гонки» на Сазанке

На старт приглашаются лыжники не моложе 18 лет
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В четверг, 17 января, всех любителей лыжных гонок приглашают на трассу в районе озера Сазанка в Энгельсе. «Ночная лыжная гонка» пройдет здесь в рамках «Покровской лыжни — 2019».

К участию допускаются все желающие. Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанции в 2,5 км в следующих возрастных категориях: 18–29 лет, 30–44, 45–59, 60+.

С 18:00 до 18:50 пройдет регистрация участников. В 19:00 будет дан старт, завершить все гонки планируется уже к 20:00.

На 20:30 назначено подведение итогов и награждение победителей.

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