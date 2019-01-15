2019-01-15T16:42:23+03:00
Общество

Жилье в новостройках Саратовской области названо в числе самых дешевых в России

Дешевле квадратный метр только в Нальчике и Кропоткине
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Портал Domofond.ru опубиковал динамику цен на квартиры в новостройках России за 2018 год.

Саратов, где квадратный метр стоил в среднем 33411 рублей, занял третье место в рейтинге городов с самой дешёвой недвижимостью в новостройках. Первое место занял Нальчик, там квадратный метр в декабре 2018 года стоил 30873 руб. На второй позиции город Кропоткин Краснодарского края с ценой 32 584 руб. за кв. м.

С декабря 2017 по декабрь 2018 года тройка городов с самыми доступными новостройками почти не изменилась. Саратов с четвертого поднялся на третье место, Нальчик и Кропоткин поменялись местами.

В городах, занявших последние места рейтинга, наблюдается в основном положительная динамика стоимости. Снизились цены только в Нальчике и Кургане — на 1% за год. В остальных заметно повышение: от 4% (Махачкала и Оренбург) до 8% (Саратов).

В Саратове цены падали только в мае – июне 2018-го, после чего плавно поднимались до конца года.

Сильнее всего подорожали новостройки в Сочи, с декабря 2017 года по декабрь 2018 - на 24%. В тройку лидеров по уровню цен на жильё в новостройках вошли Москва, Алушта и Санкт-Петербург.

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