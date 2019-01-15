За сутки в ГЖИ поступило 50 жалоб на сосульки в Саратове

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-15T16:38:49+03:00

В городе не убран снег в 36 дворах

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За вторник, 15 января, в Государственную жилищную инспекцию поступило более 50 жалоб от жителей Саратова на снег и сосульки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, всего инспекторы рассматривают более 130 подобных обращений.

Кроме того, сотрудники Госжилинспекции за сегодняшний день проверили 268 дворов. За день сосульки были убраны по 92 адресам, также очищены 119 придомовых территорий. Требуется убрать снег еще в 36 дворах.