В здании школы Новоузенска с рухнувшей крышей ремонта не было уже давно

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-15T16:20:37+03:00

В администрации заверили, что угрозы для школьников нет

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Первый заместитель главы администрации Новоузенского района по социальным вопросам Александр Шкрябин рассказал «КП-Саратов», подробности ЧП в школе №8 Новоузенска. Там под тяжестью выпавшего снега обрушилась кровля на площади 150 кв метров.

Шкрябин рассказал, что обрушение произошло еще в первой половине дня в понедельник, 14 января, а не утром во вторник, как первоначально сообщалось.

- Крыша двухскатная, провал образовался и сложился внутрь чердачного помещения, на бетонные плиты перекрытий. Никаких угроз дальнейшего разрушения нет. Никакой опасности для нахождения внутри или вблизи здания также нет, — заверил Шкрябин.

Школа №8 в Новоузенске. Фото Саратовской областной службы спасения

По словам чиновника, прошедшая глобальная реконструкция основного здания школы, которая завершилась в 2016 году, этот двухэтажный корпус не затронула. Здесь ремонта не было достаточно давно.

- На сегодняшний день расчистка продолжается, рассчитывается количество стройматериалов для восстановления крыши. Уже подготавливается смета. Далее определимся, кто будет ремонт осуществлять. Еще раз повторю, о нарушении целостности конструкции здания речи не идет.

Это отдельное строение, которое соединено с основным переходом. В отличие от основного здания, где в 2016 завершена полномасштабная реконструкция, здесь ремонта никто не производил, — рассказал Александр Шкрябин.

Сегодня в двухэтажном здании ведутся уроки и у младших и у старших классов. Конкретно в кабинетах, над которыми произошло обрушение, учатся дети из начальной школы.