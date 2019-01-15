2019-01-15T16:14:25+03:00
Общество

Панков: Зимние катаклизмы вскрывают отсутствие финансов

Депутат Госдумы напомнил, что Саратов не получает средств от транспортного налога
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов»очередной пост.

- Зимние катаклизмы все больше и больше вскрывают сложные схемы и отсутствие финансов. Пока подчиненные Радаева будут скрывать реальное состояние дел, город чище не станет. Губернатор и мэр, сражаясь со стихией, оказались заложниками не стихии, а хитрости финансистов. Город, собирая транспортный налог, не получает ни рубля на содержание и уборку улиц из дорожного фонда области. А сегодня дорожный фонд как никогда зафинансирован и составляет более 8 млрд рублей. Из которых 3 млрд идет на содержание дорог. Это большие деньги.

И город Саратов, как и Балаково, не получает с транспортного налога ни копейки назад. Те, кто в области планирует бюджет и занимается экономикой, считают — лучше запустить бороться со стихией губернатора и мэра. Бесплатно. Напомню, ранее до 2013 года город получал на уборку отчисления от транспортного налога. В 2017 году город перечислил 1 млрд рублей в виде транспортного налога в областной бюджет. Назад не получил ни копейки. При таком подходе у мэра не будет возможности не только на общественном транспорте ездить, но и ходить пешком, — написал депутат.

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