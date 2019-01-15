2019-01-15T16:09:57+03:00
Экономика

В Саратовской области — самый дорогой в ПФО бензин АИ-92 и АИ-95

По России топливо подорожало на 0,5%
Екатерина Семенова
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Росстат опубликовал данные о ценах на автомобильное топливо по данным на 9 января.

Так, литр бензина в Саратовской области стоит в среднем 43,21 рубля. Это седьмое место в ПФО, где в среднем литр стоит 42,94 рубля. Бензин марки АИ-92 и АИ-95 в Саратовской области самый дорогой в ПФО.

Дешевле среднего по ПФО у нас стоит дизтопливо — 45,54 рубля против 46,9 рубля.

При этом за две недели — с 24 декабря по 9 января — по России бензин всех марок подорожал на 0,5%, а дизтопливо — на 1%.

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