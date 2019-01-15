2019-01-15T15:42:48+03:00
Происшествия

В Саратове женщина до смерти забила свекровь за поход в туалет

Пенсионерка не смогла самостоятельно дойти и упала в коридоре
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова женщину подозревают в убийстве свекрови.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, в отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель потерпевшей.

Следствие считает, что 2 января женщина находилась в квартире дома на 50 лет Октября вместе с 70-летней свекровью. Пенсионерка пошла в туалет, но упала в коридоре. Это разозлило сноху, которая требовала, чтобы свекровь справляла нужду в биотуалете рядом с кроватью.

Женщина избила престарелую родственницу, в том числе, по голове. После этого она не стала вызывать «скорую помощь», а позвонила медикам лишь 11 января, когда у свекрови ухудшилось самочувствие.

Врачи констатировали смерть и сообщили в полицию травмах на теле.

Экспертиза показала, что смерть 70-летней гражданки наступила от ушибов и кровоизлияния в мозг.

43-летняя подозреваемая признала свою вину и была отправлена под стражу.

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