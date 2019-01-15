Николай Панков пообещал разобраться с расчисткой сельских дорог

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-15T15:30:11+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о состоянии сельских трасс.

- Обязательно свяжусь с администрацией Ершовского района по вопросу расчистки дороги в поселок Михайло-Вербовка. Эта еще одна проблема, на которую местная власть должна оперативно реагировать — состояние сельских дорог. В крупных городах аномальные снегопады сильно осложняют жизнь, но отдаленные села страдают еще больше. Транспортная доступность, поставки продуктов, медпомощь, доставка детей в школу должны осуществляться без перебоев. На сегодняшний день мы так и остались заложниками прошлых схем братьев Джлавянов. Обанкрочены в районах ДРСу. И сейчас сельские дороги некому и нечем прочищать, — отметил депутат.