«КВС» предлагает абонентам зарегистрировать незаконные врезки в водопровод

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-15T15:25:08+03:00

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В связи с увеличением в Саратове количества частных домовладений все чаще возникает проблема незаконных подключений к сетям водоснабжения. Как отметили в ООО» Концессии водоснабжения — Саратов», нарушая закон, нерадивые хозяева создают неприятности не только себе, но и соседям. Из-за нарушений технических условий вода в соседние дома может поступать с перебоями или в неполном объеме.

Самостоятельные подключения являются незаконными, если врезка труб в водопровод произведена без заключения договора и предварительного получения согласия обслуживающего ваш дом предприятия, обеспечивающего технологический процесс забора, осуществления подготовки и транспортировки, а также передачи пользователям питьевой воды.

До конца февраля 2019 года в ООО «КВС» действует программа лояльности для потребителей ИЖС, осуществивших самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. По всем вопросам звонить по телефонам 28-50-37, 24-65-00 (доб. 2328, 2355), обращаться в центр по работе с абонентами ООО «КВС» ул. Советская, 10 в соответствии с графиком работы.