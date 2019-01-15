В Балтае будут судить несовершеннолетнего вымогателя

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-15T15:12:29+03:00

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В Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя села Балтай.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, юношу обвиняют в вымогательстве с применением насилия.

Следствие считает, что в августе и сентябре парень требовал с двух 13-летних мальчиков по 500 рублей. Якобы ранее они испортили велосипед 12-летнего ребенка. Кроме того, он велел отдать ему 350 рублей лично.

При этом юный злоумышленник избивал своих жертв.

В сентябре родители заметили травмы у своих детей и узнали о вымогательстве. После этого в полицию были поданы соответствующие заявления.

Было возбуждено уголовное дело. Юный подозреваемый признал вину. Дело направлено в суд.