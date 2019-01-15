В Балтае будут судить несовершеннолетнего вымогателя
В Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя села Балтай.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, юношу обвиняют в вымогательстве с применением насилия.
Следствие считает, что в августе и сентябре парень требовал с двух 13-летних мальчиков по 500 рублей. Якобы ранее они испортили велосипед 12-летнего ребенка. Кроме того, он велел отдать ему 350 рублей лично.
При этом юный злоумышленник избивал своих жертв.
В сентябре родители заметили травмы у своих детей и узнали о вымогательстве. После этого в полицию были поданы соответствующие заявления.
Было возбуждено уголовное дело. Юный подозреваемый признал вину. Дело направлено в суд.