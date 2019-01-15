Места расположения Крещенских купелей в Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-15T14:43:31+03:00

Всего будет оборудовано более 30 купелей

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Нужно помнить, что крещенские купания являются доброй благочестивой традицией, но не являются обязательными и не смывают грехов. Оставление грехов православный христианин может получить только в Таинстве Покаяния.

В праздник Крещения Господня Саратовская епархия освятит воду в 39 водоемах по Саратовской области.

- В ночь с 18 на 19 января в Саратове можно будет искупаться на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря, храма Сретения Господня в Елшанке и в Саратовской областной психбольнице святой Софии, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовской епархии.

Также подобные мероприятия пройдут в Затоне, Усть-Курдюме и Пристанном, а также в райцентрах: Хвалынске, Петровске и Вольске, на реках Карамыш, Латрык, Сосновка, Багай, Идолга, на прудах и источниках в селах.

С полным списком мест для Крещенских купаний можно ознакомиться здесь.

По всем этим адресам безопасность желающих окунуться в иордань будет обеспечиваться силами сотрудников МЧС.