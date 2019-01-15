Крещение: Спасатели будут дежурить у 27 прорубей Саратовской области
В Саратовской области будут организованы места для крещенских купаний.
Начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказал о подготовке к массовому мероприятию.
Он отметил, что речь идет только об «официальных» прорубях. То есть тех, которые заранее согласованы с администрацией, ГИМС, обследованы и соответствуют требованиям безопасности: наличием страховой сетки и спуском к воде.
В 2019 году планируется, что спасатели будут дежурить на 27 наиболее крупных водоемах. При этом ожидается большое число желающих окунуться в ледяную воду жителей. Это связано с тем, что Крещение приходится на выходной день а также тем, что не будет морозов.
- Для граждан положительно, а для нас более напряженно, — заметил начальник облспаса.
За последние годы, как подчеркнул Юрий Юрин, у службы спасения налажено четкое взаимодействие с ГИМС. Также спасатели активно сотрудничают с полицией и администрацией.