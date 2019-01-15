В ДТП на трассе три человека пострадали, один погиб
Столкнулись ВАЗ-2110 и Hyundai Getz
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В Саратовской области днем 15 января произошло крупное ДТП с летальным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, трагедия произошла на трассе Сызрань — Саратов — Озинки — Казахстан, в нескольких километрах от села Безымянное.
По предварительной версии, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Getz.
Три человека получили травмы и были госпитализированы, а один — скончался.