2019-01-15T13:52:59+03:00
Общество

Самую знаменитую сосульку Саратова пытаются ликвидировать [видео]

Еще одну прославленную на весь мир наледь удалили, но она возродилась
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Мегасосулька в Саратове на Топольчанской,1Мегасосулька в Саратове на Топольчанской,1
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Очевидцы в соцсетях выложили видео работ сотрудников муниципалитета по ликвидации гигантской наледи на улице Топольчанская,1. Напомним, внутрь многоэтажной сосульки вмерз целый автомобиль.

Применяя бензопилы, рабочие на подъемнике осторожно срезают глыбу по частям.

Ликвидация еще одной пятиэтажной наледи по адресу Вольская, 8 обернулась конфузной ситуацией.

Сталактит на Вольской. Фото из соцсетей

Сталактит на Вольской. Фото из соцсетей

Управление этим многоквартирным домом осуществляет ООО «УК «Ресурс». Прокуратура Октябрьского района Саратова внесла в адрес управляющей организации представление. Как сообщил сайт областной прокуратуры, разместив фото очищенного фасада дома, сосульку устранили.

Однако очевидцы уже отметили, что 15 января наледь вновь появилась почти в прежнем объеме на том же месте спустя менее суток.

На сайте «Комсомолки» уже появился специальный видеоролик, снятый по следам #Битвы Сосулек. Впрочем, их меньше не стало, а значит конкурс продолжается.

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В Саратове срезают гигантскую сосульку.

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